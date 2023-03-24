Андрей Мостовой: я восхищаюсь Дзюбой, его стержнем

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что первое время болезненно воспринимал критику болельщиков в свой адрес, но со временем у него выработался к этому иммунитет. Также Мостовой заявил, что в этом плане восхищается нападающим Артёмом Дзюбой, который прошёл через множество сложностей, связанных с критикой.

«Читаю ли я то, что болельщики пишут мне в соцсетях? Первый год прям всё читал. Сильно расстраивался, загонялся. Было неприятно. Плюс игра не шла. Но потом всё более или менее наладилось. Сейчас всё устраивает.

Образовался ли у меня иммунитет к критике? Сто процентов. Это всё опыт. Я в этом плане восхищаюсь Артёмом Дзюбой, его стержнем. Он прошёл через многое», — приводит слова Мостового Sport24.