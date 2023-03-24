Бушманов: сейчас сборная России играет как клуб на предсезонных сборах — это неправильно

Бывший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов оценил уровень подготовки и перспективы национальной команды страны.
«Нас отстранили от чемпионата Европы, следующий крупный турнир — чемпионат мира. Теоретически мы можем принять участие в нём — к нему и надо готовиться. Отборочный цикл на чемпионат мира, как я понимаю, начнётся осенью 2024 года. До этого не так много времени. К этому циклу и надо готовить команду.
На мой взгляд, действительно не результат сейчас для сборной на первом месте, а качество игры. Сейчас есть время посмотреть молодых игроков, наиграть понятный, внятный футбол, выстроить игру. Чтобы это сделать, нужно целенаправленно над работать над игрой. Если футболисты по какой-то причине не показывают эту игру, а показывают лишь 30 минут, то надо вносить какие-то коррективы по ходу матча. Сейчас я вижу, что сборная играет как клуб на предсезонных сборах: 30 минут играет этот состав, 30 минут — другой. На мой взгляд, это неправильно. Если кто-то выпадает, устал и подобное, нужно делать замены, искать оптимальные варианты, чтобы выиграть конкретный матч, а не просто давать всем поиграть», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 24 марта 2023
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