Кечинов: Карпину важнее посмотреть новых футболистов. Результаты нужны только болельщикам

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал послематчевые интервью тренера сборной России Валерия Карпина.

«О сборной нельзя забывать ни в коем случае. Нет ничего страшного в том, чтобы играть товарищеские игры с азиатскими сборными. Сборная должна быть, потому что рано или поздно мы начнём играть в официальных турнирах. Нужно понимать, на кого можно будет сделать ставку в будущем. Поэтому сейчас проходит ознакомление с футболистами, которые играли мало или не играли вообще.

На данный момент для Карпина результаты матчей действительно неважны. Ему важнее посмотреть новых футболистов, наиграть сочетания. Результаты матчей сегодня нужны только нам, болельщикам. Хочется увидеть, что сборная в порядке, есть хорошая игра. Это естественно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.