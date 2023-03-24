Гладилин: матч с Ираном не разочаровал. Без Джикии, Головина и Миранчука сборной тяжело

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Валерий Гладилин высказался после товарищеского матча сборной России с Ираном (1:1).
«Матч с Ираном не разочаровал. Посмотрели на тех ребят, которые планировались в состав сборной. Иран – очень сильная команда: укомплектована очень хорошо, играет в современный футбол. Не зря они участвовали в чемпионате мира. Это одна из основных команд Азии. Результат для нас очень хороший. По второму тайму мы могли проиграть и в один мяч, и в два. Иран во втором тайме играл сильнее. Первый тайм, когда состав сборной России казался стабильным, выглядел нормально, была равная борьба, и результат удовлетворял. Потом, когда стало производиться очень много замен, преимущество полностью перешло на сторону Ирана.
У нас отсутствовали четверо ведущих футболистов, которые есть в составе. Они определяют игру, это хребет команды. Джикия, Головин, Миранчук и Дивеев – ключевые игроки, стержень команды. Без него играть с сильными сборными, такими как Иран, очень сложно. Молодые ребята, которые выходили, они старались, хотели себя проявить. У них нет опыта, качества мастерства, чтобы играть на таком уровне. Здесь результат очень хороший для нашей сборной. Иран был сильнее, должен был победить. Так сложилась игра: мы выстояли, и результат, я считаю, очень хороший», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
- 24 марта 2023
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