Сборная России с трудом отстояла ничью с Ираном. По ударам — 19:6

Впервые за год сборная России встретилась с действительно сильным соперником, который ещё недавно играл на ЧМ-2022. Получилось весьма нервозно.

Валерий Карпин выбрал оптимальный состав, насколько это было возможно. Особенно учитывая, что из-за травм в центре обороны выбыли и Джикия, и Дивеев. В защите вышли Осипенко и Литвинов. Удивило разве что отсутствие Баринова, который так и не появился даже на замену.

Начало матча получилось относительно равным. В какой-то момент у сборной России даже проходили неплохие комбинации. Одна из них закончилась опасным проходом Хлусевича по флангу. Хотя и хозяева моментов создавали не меньше.

Из россиян выделялся, пожалуй, Зиньковский. Он не боялся идти в обводку и постоянно играл пяткой (кажется, четыре раза за первый тайм). В одном из эпизодов он изящно принял мяч пяткой, прокинув его на ход. Неудивительно, что и пенальти заработал именно Антон. Показалось, что он чуть приукрасил падение, но для судьи выглядело убедительно. С «точки» счёт открыл Антон Миранчук.

Иран — Россия — 1:1 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот после этого нашей сборной пришлось тяжко. Иран буквально задавил, выигрывая раз за разом борьбу. К тому же и россияне сами начали терять мяч. Ошибался в том числе тот же Зиньковский. В результате в первом тайме иранцы превзошли по ударам больше, чем в два раза – 9:4 (5:2 – в створ). А ещё был эпизод, когда сборную России спас Кузяев. Он выбил мяч из под ног соперника, который готов был забивать примерно с точки пенальти.

Второй тайм начался с ещё одного пенальти. Иран развёл мяч в центре поля, и через 40 секунд судья зафиксировал фол в штрафной Сафонова. Игроки сборной России даже не успели коснуться мяча после перерыва. Правда, нарушение правил Литвинова показалось также минимальным, хотя он в самом деле немного подтолкнул соперника в спину. Пенальти реализовал Мехди Тареми – нападающий «Порту» и главная звезда в этой сборной Ирана.

После этого хозяева продолжили атаковать. Тот же Тареми бил через себя в одном из эпизодов. А сборная России выглядела бледно и уже не шла лишний раз в нападение. Если наши центральные защитники могли отдать пас друг другу, то делали это, а не обостряли. Комбинации, как в первом тайме, уже не проходили.

Невнятный матч провёл Захарян, который совсем растворился в первом тайме, а во втором промедлил и не реализовал выход один на один с вратарём. Динамовец первым и ушёл на замену (на 69-й минуте вместо него появился Обляков). Остались вопросы и к Комличенко, которому редко удавалось зацепиться впереди. Караваев обрезался, но отстоять ничью удалось – 1:1. Даже несмотря на убойный момент Ирана на 91-й минуте. Простили.

27 марта сборная России сыграет со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.