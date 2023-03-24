Что не попало в трансляцию матча Иран — Россия. Репортаж из Тегерана

По телетрансляции можно было заметить, что иранские фанаты дудят весь матч. На самом деле всё было куда масштабнее. Дудеть начали задолго до матча – более чем за час. Звук весьма похожий на тот, что раньше был на домашних играх сборной России.

Ещё до разминки наши футболисты прошлись по полю, и местные болельщики дудели, словно в последний раз. Хотя на тот момент стадион «Азади» был заполнен лишь на 5% (всего арена рассчитана на 78 тысяч зрителей), но шум оставался бесперебойным. Во время матча, если соперник приближается к воротам, дудели ещё сильнее (видимо, хотели напугать). Если судья чем-то не нравился, то исполняли хором – и мужчины и женщины.

Часть арены была на реконструкции, как мы уже рассказывали, но это вряд ли сказалось на посещаемости. И без того большая часть стадиона осталась пустовать во время матча. В том числе весь верхний ярус. Мне удалось забраться туда – обзор такой, что без бинокля сложновато. Зато видно красивые горы!

Стадион в Иране Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одно из главных впечатлений – женский сектор. Достаточно внушительный, надо заметить. В перерыве выступал какой-то местный известный музыкант, и девушки подпевали и танцевали. На трибуне действительно не было ни одного мужчины, сколько ни вглядывался.

Даже стюарды – девушки в парандже, которые стояли, словно оцепив сектор. Одна из таких стюардов бесплатно раздавала флаги Ирана. Кстати, несколько флагов подарили и российским фанатам на гостевом секторе.

Сектор с российскими фанатами находился отдельно. И там, помимо атрибутики сборной, хватало и клубной символики – «Локомотив», «Динамо», ЦСКА… Ну и дуделки тоже присутствовали. Куда без них? Особенно усердствовал молодой паренёк в белой майке. Болельщиков сборной России было примерно 400–450 человек. Не сказать чтобы болели слаженно.

Вообще, в плане работы журналистов условия были хорошие – имелось всё необходимое. Отдельно – плюс за питание. В перерыве всех фотографов покормили, и это меня спасло, потому что я не успел поесть перед матчем. Всё потому, что приехал сильно заранее. И, кстати, впечатлений получил не меньше, чем с самого матча.

Снайперы Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За три часа до игры на стадионе ещё никого не было – только военные с автоматами и снайперскими винтовками расставлялись по периметру. Зато удалось пройтись по территории и обнаружить тренировочную базу для каноэ и федерацию, кажется, гребли. А ещё наткнулся на кучу портретов и статуй. Вот это вроде викинги.

Иранская статуя Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Потом мы с коллегами зашли на стадион и начали искать пресс-центр. Нашли, но он был закрыт на мощный позолоченный замок. Поднялись этажом выше и оказались на комментаторских позициях. Там же рядом помещение, где управляют табло, а диктор делает объявления по стадиону.

Оборудование на стадионе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если честно, оборудование было такое, будто я вернулся на 40 лет назад – какие-то советские кнопки и всё весьма обветшавшее. Пресс-центр мы так и не нашли и отправились на сектор для журналистов, но поскольку я в первую очередь фотограф, то меня отправили к полю.

Получилось ещё прогуляться вокруг стадиона. Давок на входе не заметил. Насколько понимаю, никакого Fan ID в Иране нет. Все проходили через турникет по штрих-коду. На улице стояли палаточки с едой. Бутерброд стоит около 120 рублей, хотя самый ходовой товар – чипсы (стоимость забыл спросить). Вода продаётся в запечатанных стаканах, хотя попить можно было и бесплатно из специального крана.

За два часа до матча на стадионе начался намаз. Там для этого предусмотрено специальное помещение. В какой-то момент ко мне пристал парнишка и просил, чтобы я его сфотографировал. Он говорил только на фарси, и мы долго не могли друг друга понять. Он меня повёл к своим. Я думал – к родителям, а оказалось, к друзьям. Там уже вся трибуна хотела, чтобы я их сфоткал по одному. Пришлось отказаться.

Болельщик на стадионе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кстати, иностранцев здесь внимательно рассматривают. Военный на ломаном английском пытался объяснить, что мне нечего делать среди иранских фанатов. Тут чужаки сразу привлекают внимание, потому что очень мало туристов и вообще людей с европейской внешностью.

Ну и последнее наблюдение мне показалось самым колоритным. Перед матчем Баринов вышел на поле и увидел фанатов. Повернулся к ним, посмотрел и перекрестился.

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кажется, после такого матч в Питере будет выглядеть слишком… будничным, что ли.