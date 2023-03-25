Варан — о сборной Франции: нет слов, чтобы описать мою любовь. Горд быть её частью

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан попрощался со сборной Франции. 24 марта перед матчем отборочного тура чемпионата европы 2024 года, в котором Франция на своём поле принимала команду Нидерландов (4:0), Варан попрощался с болельщиками на стадионе в Париже. После этого он написал пост в социальной сети.

«Большое спасибо за чудесный приём!!! Для меня большая честь, что я получил возможность закрыть эту замечательную главу моей карьеры таким образом. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить всего этого. Нет таких слов, чтобы описать мою любовь к сборной Франции. Я всегда гордился тем, что представлял свою страну. Мне повезло носить эту прекрасную футболку 10 лет. Я всегда выкладывался по полной, от первой игры до последней. Я пережил с командой все эмоции. Взлёты и падения, и, конечно же, в качестве изюминки — победа на чемпионате мира! Я всегда чувствовал вашу любовь и поддержку. Сегодня я просто счастлив и горжусь тем, что был частью этого приключения. Я всегда буду болеть за нашу французскую команду. Спасибо», — написал Варан.

Рафаэль Варан провёл за сборную Франции 93 матча. В составе команды он стал победителем чемпионата мира 2018 года. В феврале 2023 года он объявил о завершении международной карьеры.