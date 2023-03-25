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Дубль хавбека «МЮ» Мактоминея помог Шотландии разгромить Кипр в матче квалификации Евро

Дубль хавбека «МЮ» Мактоминея помог Шотландии разгромить Кипр в матче квалификации Евро
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Сегодня, 25 марта, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго прошёл матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Играли соперники по группе A — сборные Шотландии и Кипра. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.

Первый мяч на 21-й минуте с передачи Эндрю Робертсона забил Джон Макгинн. На 87-й минуте Скотт Мактоминей с паса Линдона Дайкса забил второй мяч своей команды, а через несколько минут оформил дубль.

Шотландия набрала три очка и промежуточно вышла на первое место в турнирной таблице группы A, в которой также выступают Испания, Грузия и Норвегия. Отметим, что сегодня в 22:45 мск состоится матч между Испанией и Норвегией.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа A. 1-й тур
25 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Шотландия
Окончен
3 : 0
Кипр
1:0 Макгинн – 21'   2:0 Мактоминей – 87'   3:0 Мактоминей – 90+3'
Удаления: нет / Иоанну – 90+5'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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