Дубль хавбека «МЮ» Мактоминея помог Шотландии разгромить Кипр в матче квалификации Евро

Сегодня, 25 марта, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго прошёл матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Играли соперники по группе A — сборные Шотландии и Кипра. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.
Первый мяч на 21-й минуте с передачи Эндрю Робертсона забил Джон Макгинн. На 87-й минуте Скотт Мактоминей с паса Линдона Дайкса забил второй мяч своей команды, а через несколько минут оформил дубль.
Шотландия набрала три очка и промежуточно вышла на первое место в турнирной таблице группы A, в которой также выступают Испания, Грузия и Норвегия. Отметим, что сегодня в 22:45 мск состоится матч между Испанией и Норвегией.
Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды.
- 25 марта 2023
-
19:00
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:40
-
18:33
-
18:28
-
18:24
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:07
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:37
-
17:31
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:15
-
17:13
-
16:58
-
16:44
-
16:34
-
16:34
-
16:27
-
16:23
-
16:16
-
16:15
-
16:11
-
16:00
-
15:59