Дубль хавбека «МЮ» Мактоминея помог Шотландии разгромить Кипр в матче квалификации Евро

Сегодня, 25 марта, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго прошёл матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Играли соперники по группе A — сборные Шотландии и Кипра. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.

Первый мяч на 21-й минуте с передачи Эндрю Робертсона забил Джон Макгинн. На 87-й минуте Скотт Мактоминей с паса Линдона Дайкса забил второй мяч своей команды, а через несколько минут оформил дубль.

Шотландия набрала три очка и промежуточно вышла на первое место в турнирной таблице группы A, в которой также выступают Испания, Грузия и Норвегия. Отметим, что сегодня в 22:45 мск состоится матч между Испанией и Норвегией.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды.