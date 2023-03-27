Бышовец: пока рано рассчитывать на Пиняева как на главную надежду будущего сборной России

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец считает, что пока что рано рассчитывать на Сергея Пиняева как на главную надежду сборной России в будущем. По мнению специалиста, у российских игроков есть тенденция к «болезни роста», поэтому не стоит выдавать Пиняеву слишком много авансов.

«Пока рано рассчитывать на Пиняева как на главную надежду сборной России будущих лет. Его игру нужно оценивать не по матчу с Ираком. Дриблинг и скорость Сергея оставляют очень хорошее впечатление, однако у российских футболистов есть тенденция к «болезни роста», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в последнем матче сборная России обыграла национальную команду Ирака со счётом 2:0, а Пиняев забил свой дебютный гол в составе сборной.