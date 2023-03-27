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Бышовец: пока рано рассчитывать на Пиняева как на главную надежду будущего сборной России

Бышовец: пока рано рассчитывать на Пиняева как на главную надежду будущего сборной России
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец считает, что пока что рано рассчитывать на Сергея Пиняева как на главную надежду сборной России в будущем. По мнению специалиста, у российских игроков есть тенденция к «болезни роста», поэтому не стоит выдавать Пиняеву слишком много авансов.

«Пока рано рассчитывать на Пиняева как на главную надежду сборной России будущих лет. Его игру нужно оценивать не по матчу с Ираком. Дриблинг и скорость Сергея оставляют очень хорошее впечатление, однако у российских футболистов есть тенденция к «болезни роста», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в последнем матче сборная России обыграла национальную команду Ирака со счётом 2:0, а Пиняев забил свой дебютный гол в составе сборной.

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