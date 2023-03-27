Пиняев — лучший игрок сборной России. Повлияло необычное решение Карпина

Но неправильно считать, что победа в матче с Ираком случилась только благодаря 18-летнему таланту.

В воскресенье сборная России обыграла Ирак — 2:0. Победа стала первой для нашей национальной команды с сентября прошлого года (2:1 с Киргизией), а более чем в один мяч удалось выиграть впервые с ноября позапрошлого года (6:0 с Кипром). Как здесь не отметить положительные моменты в игре главной футбольной команды страны?

Ключевой игрок – Пиняев. Карпин сыграл на его сильных сторонах

Известно, что игрок «Локомотива» умеет классно ускоряться и способен обыгрывать соперников. В матче с Ираком футболист неоднократно показывал эти способности. В частности, он забил, классно открывшись под пас Максима Осипенко из глубины и обыграв защитника за счёт резкой смены движения.

Открывание Сергея Пиняева перед голом в ворота сборной Ирака

Обыгрышем и голевым ударом лучше насладиться, посмотрев видео.

Когда несколько дней назад команда играла с Ираном, нам откровенно не доставало разнообразия при выходе от своих ворот к чужим — было много розыгрыша низом и брака на своей половине. Пиняев — тот, кто это разнообразие дал. За счёт предложений себя под передачи широко на бровке. Его гол очень показателен — Осипенко предпочёл длинный пас короткому розыгрышу. Часто длинные передачи Россия не использовала, но иногда успешно к ним прибегала.

Открывания Пиняева у боковой линии слева в атаке в матче с Ираком были правилом, а не исключением. Теоретически Карпин мог дать юноше задание открываться в полуфланге. Тогда бровка оказалась бы свободной для включения левого защитника, на позиции которого с первых минут играл Александр Сильянов. Однако специалист в итоге выбрал максимально удобный вариант для 18-летнего таланта: у боковой линии гораздо легче и получить мяч без сопротивления, и разогнаться. Тот случай, когда тренер всё классно сделал с учётом сильных сторон исполнителя.

Выход Пиняева оказался как нельзя кстати не только из-за необходимости разнообразить атаку, но и по другой причине — Ирак действовал в пять защитников. Когда у тебя есть скоростной и техничный футболист на бровке, он может стягивать на себя оппонентов в затяжных позиционных атаках, тем самым открывая зоны для партнёров. В одном из таких эпизодов в первом тайме едва не забил Даниил Фомин.

Сергей Пиняев стягивает трёх защитников и выкатывает мяч под удар Даниилу Фомину

Игра с Ираком стала для Пиняева третьей за главную сборную России, а гол за неё — первым. Выход на поле он заслужил классными действиями за «Локо» весной. В среднем за матч в РПЛ в составе железнодорожников он два раза выводит на удар партнёров и совершает 2,7 успешной обводки — это его лучшие показатели в высшей лиге. По ударам лучше, чем сейчас (1,7 за матч), он был только в осенней части РПЛ, когда выступал за «Крылья Советов» (3,3). Ситуация объясняется просто: в Самаре на правах лидера Пиняев чаще брал игру на себя, а в новой команде вожаком стать ему ещё только предстоит.

Интересно, что в трёх матчах за «Локо» в РПЛ у Пиняева уже есть один гол. В 11 играх за «Крылья Советов» осенью парень забил трижды и один раз ассистировал партнёрам.

После перерыва сборная прибавила. Всё изменил выход Антона Миранчука

Результат с Ираком был сделан во втором тайме, в котором сборная России забила оба мяча. После перерыва счёт мог быть и разгромным, но на помощь гостям неоднократно приходил вратарь, а один раз и перекладина.

До перерыва у ворот гостей было затишье. Всё изменилось после выхода Антона Миранчука. В его лице сборная России получила хавбека, который регулярно врывается в чужую штрафную, сея хаос в рядах защитников.

Символично, что именно Миранчук открыл счёт в матче. Перед ударом игрок несколько секунд бежал с вытянутой рукой, прося мяч. В первом тайме так врывавшегося в чужую штрафную игрока у нашей команды не было.

Именно у Миранчука был лучший шанс сделать счёт разгромным — Антон классно открылся под пас Александра Соболева, но ударом по центру позволил голкиперу спасти свою команду.

Голевой момент сборной России после открывания Антона Миранчука в штрафной площади

Нельзя сказать, что Миранчук сыграл качественно — в его действиях хватало брака. Акцент правильнее делать именно на решении Карпина добавить в игру номинального атакующего полузащитника, который умеет врываться в чужую штрафную.

Во втором тайме схема сборной России при атаках в большей степени была похожа на 4-2-3-1. А вот в первом была традиционная формация 4-3-3. Проще говоря, вместо одного универсального полузащитника на поле вышел игрок креативной направленности, дополнив атакующую тройку, благодаря чему команда усилила давление на чужую штрафную.

Сборная России в первом тайме

Схема 1. Сборная России в первом тайме

Сборная России сразу после перерыва

Схема 2. Сборная России сразу после перерыва

Россия была лучше и справедливо победила

В первой тайме игроки сборной России допускали много ошибок, похожих на те, что были с Ираном. Глупо это не признавать. Будь в составе Ирака более мастеровитые ребята, россияне могли проигрывать к перерыву даже в несколько мячей, а не уйти отдыхать при счёте 0:0.

Но также глупо не признать, что в целом по игре сборная России была лучше. По ударам (18–8), ударам из штрафной (10–3), ударам в створ (9–2), владению (70%–30%).

Приятно, что проявил себя молодой игрок, которому доверил Карпин. Здорово, что тренер смог точечно усилить игру в перерыве, выпустив атакующего полузащитника. Проведя классно второй тайм, сборная России показала, что готова возвращаться в игру, даже если она не совсем ладится – или совсем не ладится. Именно такую реакцию на неудачи хочется видеть в будущем.