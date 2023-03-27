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Аргентина выйдет на первое место в рейтинге сборных ФИФА. Россия останется 37-й

Аргентина выйдет на первое место в рейтинге сборных ФИФА. Россия останется 37-й
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Сборная Аргентины возглавит обновлённый рейтинг национальных команд ФИФА, который будет опубликован в ближайшее время.

Аргентинская сборная ранее занимала вторую строчку рейтинга с 1838,38 очками. На первом месте располагалась Бразилия с 1840,77 очками. Данный рейтинг был составлен 22 декабря, после окончания чемпионата мира 2022 года, победу на котором одержали аргентинцы.

По данным портала Football Ranking, в ближайшем обновлении Аргентина, набравшая 1,52 очка выйдет на первое место. Бразилия, потерявшая 6,63 очка, опустится на вторую строчку.

Сборная России, занимавшая в предыдущей версии рейтинга 37-ю строчку, должна остаться на этом же месте, заработав 4,27 очка.

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