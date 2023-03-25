Лионель Месси отреагировал на то, что в его честь назовут комплекс на базе Аргентины

В честь нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси назовут новый комплекс, который возводится на территории базы национальной команды. Об этом рассказал президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

«Три этажа нового комплекса предназначены для проживания национальных команд Аргентины. Мы намерены построить тренировочный и медицинский центры. Также в комплексе подразумевается расположение различных удобств для восстановления и аудитория на 360 человек. Комплекс будет называться в честь Лионеля Андреса Месси», — приводит слова Тапии пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины на официальном сайте.

«Это признание очень важно для меня. Я бываю в этом месте больше 20 лет и чувствую здесь особую энергию, которая помогает мне в тяжёлые времена. Рад, что часть этого места будет носить моё имя. Я один из тех, кто считает, что дань уважения стоит отдавать при жизни», — сказал Месси.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира. Видеоролик: