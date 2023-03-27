Лепёхин — о сборной России: в погоне за фееричной игрой упускается главное — результат
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Футбольный эксперт Константин Лепёхин высказался об игре сборной России.
«Игра, безусловно, не выдающаяся. Это понятно всем. Для меня главное — результат. Последние матчи сборной показывают, что в погоне за фееричной игрой упускается самое важное, что есть в спорте — борьба за результат», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
В марте российская национальная команда провела два товарищеских матча, сыграв вничью со сборной Ирана (1:1) и обыграв Ирак (2:0). Год назад сборная России была отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2022 году россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а также сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).
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