Лепёхин — о сборной России: в погоне за фееричной игрой упускается главное — результат

Футбольный эксперт Константин Лепёхин высказался об игре сборной России.

«Игра, безусловно, не выдающаяся. Это понятно всем. Для меня главное — результат. Последние матчи сборной показывают, что в погоне за фееричной игрой упускается самое важное, что есть в спорте — борьба за результат», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

В марте российская национальная команда провела два товарищеских матча, сыграв вничью со сборной Ирана (1:1) и обыграв Ирак (2:0). Год назад сборная России была отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2022 году россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а также сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).