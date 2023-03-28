«Планы выйти в Первую лигу есть». Белоруков — о целях «Динамо» из Санкт-Петербурга

Главный тренер петербургского «Динамо» Дмитрий Белоруков признался, что в команде рассматривают выход в Мелбет Первую лигу.

«Выход в Первую лигу? Планы такие есть. Но всё будет упираться в финансовое положение и инфраструктуру клуба. Планов действительно много. И желание развивать проект большое. Но времена непростые. Надеюсь, всё получится.

Недавно мы объявили об открытии академии в Петербурге. Есть и молодёжная команда, которую важно развивать. Клуб старается выстроить правильную структуру», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Динамо» (Санкт-Петербург) в 20 матчах Второй лиги набрало 23 очка и занимает во второй группе восьмое место из 11.

Интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате».