«Нехорошая история для ЦСКА». Широков — о матче с клубом 2DROTS из Медиалиги

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал идею проведения товарищеского матча с медийным клубом 2DROTS (1:2). Экс-футболист заявил, что проигрывать любителям — плохо, особенно учитывая факт того, что армейцы играли составом, приближенным к основному.
«Матч с 2DROTS? Нехорошая история для ЦСКА. Проигрывать любителям, пусть и несколько ребят там и готовы играть на профессиональном уровне, плохо — тем более армейцы играли практически основным составом. Это не позор, но для профессиональных футболистов это плохо.
Что я думаю о возможном включении 2DROTS в РПЛ? Для начала было бы неплохо сыграть сезон во Второй лиге. Надо пройти все стадии. Да, ходят болельщики, но надо смотреть весь сезон — готова ли команда выдержать график, сохранится ли интерес болельщиков в случае неудач», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
- 28 марта 2023
-
17:10
-
16:56
-
16:50
-
16:45
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:15
-
16:13
-
16:09
-
16:06
-
15:57
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:20
-
15:17
-
15:16
-
15:15
-
15:14
-
15:05
-
14:55
-
14:40
-
14:36
-
14:35
-
14:32
-
14:30
-
14:30
-
14:16
-
14:15
-
14:15
-
14:06