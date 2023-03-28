«Нехорошая история для ЦСКА». Широков — о матче с клубом 2DROTS из Медиалиги

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал идею проведения товарищеского матча с медийным клубом 2DROTS (1:2). Экс-футболист заявил, что проигрывать любителям — плохо, особенно учитывая факт того, что армейцы играли составом, приближенным к основному.

«Матч с 2DROTS? Нехорошая история для ЦСКА. Проигрывать любителям, пусть и несколько ребят там и готовы играть на профессиональном уровне, плохо — тем более армейцы играли практически основным составом. Это не позор, но для профессиональных футболистов это плохо.

Что я думаю о возможном включении 2DROTS в РПЛ? Для начала было бы неплохо сыграть сезон во Второй лиге. Надо пройти все стадии. Да, ходят болельщики, но надо смотреть весь сезон — готова ли команда выдержать график, сохранится ли интерес болельщиков в случае неудач», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».