Широков: «Зенит» должен был разговаривать с Дзюбой о продлении контракта

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков заявил, что санкт-петербургский клуб должен был сделать всё, чтобы сохранить в своём составе нападающего Артёма Дзюбу, который прошлым летом покинул клуб на правах свободного агента. Также экс-хавбек выразил удивление отказом от форварда в «Пари Нижний Новгород» и московском «Торпедо».

«Для него важны эмоции, ему эти эмоции дал календарь и соперники — сначала «Спартак» в Кубке, потом выезд в Ростов. Уровень у Артёма хороший, но, если человек не играет в футбол около полугода, а потом выходит и творит такое, вопросов больше к уровню соревнования. Говорил ранее и повторю сейчас — с Артёмом надо было разговаривать по продлению в «Зените». Но разговаривать задолго до конца контракта и разговаривать грамотно — никто бы не гарантировал места в основе, но он бы точно помог команде. Если он сам от этого отказался — это одно, если не предлагали такой вариант — совсем другое.

И для меня по Дзюбе что ещё непонятно — как принималось решение по тому, что Дзюбы не оказалось ни в «Торпедо», ни в Нижнем? Игрока можно было бы взять за небольшие деньги, и, наверное, решение принимали гениальные специалисты», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

34-летний Дзюба покинул «Зенит» летом на правах свободного агента, перейдя в турецкий «Адана Демирспор». В ноябре прошлого года футболист расторг контракт с этим клубом, а зимой 2023 года подписал контракт с московским «Локомотивом».