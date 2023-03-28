Грузия — Норвегия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 28 марта, состоится матч в рамках второго тура отбора на чемпионат Европы. Команды будут играть на стадионе «Батуми Арена» в Батуми. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В отборочном турнире к чемпионату Европы — 2024 сборная Норвегии играет в группе с Испанией, Шотландией, Грузией и Кипром. В 1-м туре норвежцы уступили испанцам со счётом 0:3. Для грузин эта встреча станет первой в рамках отбора на европейское первенство.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не примет участия в игре с национальной командой Грузии из-за травмы паха.
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