Грузия — Норвегия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 28 марта, состоится матч в рамках второго тура отбора на чемпионат Европы. Команды будут играть на стадионе «Батуми Арена» в Батуми. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В отборочном турнире к чемпионату Европы — 2024 сборная Норвегии играет в группе с Испанией, Шотландией, Грузией и Кипром. В 1-м туре норвежцы уступили испанцам со счётом 0:3. Для грузин эта встреча станет первой в рамках отбора на европейское первенство.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не примет участия в игре с национальной командой Грузии из-за травмы паха.