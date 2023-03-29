Тедеско — о победе над Германией: думаю, они не ожидали от нас такой интенсивности

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал победу своих подопечных в товарищеском матче с Германией (3:2).

«Мы очень довольны. Мы хотели прессинговать и удивить соперника с первых минут. Думаю, они не ожидали от нас такой интенсивности. Мы постоянно находили свободного игрока. Мы должны были убить интригу к перерыву. Во втором тайме мы действовали уже не так энергично. Играть здесь и выигрывать нелегко.

Пока слишком рано делать выводы по итогам первых двух матчей. Без сомнения, можно сказать, что если мы будем играть интенсивно и смело владеть мячом, то, несомненно, способны на многое. Я рад, что у команды чувствуется энтузиазм. Я очень рад быть частью этого коллектива. Мы все очень мотивированы. У нас ещё много работы. Когда ты выигрываешь, это добавляет мотивации. Я не считаю, что бельгийский футбол достиг своего дна после чемпионата мира, это не моё мнение. Команда немного потеряла уверенность, моя цель — вернуть её. Я горжусь своими игроками», – приводит слова Тедеско RTBF.