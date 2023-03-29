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Мирзоян: в сборной России сейчас идёт поиск игры и стиля

Мирзоян: в сборной России сейчас идёт поиск игры и стиля
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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян высказался о прошедших товарищеских матчах сборной России на мартовском учебно-тренировочном сборе. Напомним, россияне обыграли сборную Ирака (2:0) и сыграли вничью с Ираном (1:1).

«Сейчас оценивать игру команды очень сложно. Потому что идёт поиск того, как будет играть наша команда и какой стиль мы будем проповедовать, тактические задумки. Думаю, что это всё тренеры пока пробуют. На обе игры были разные составы, естественно, это разные сочетания игроков. Всё это пока просматривается, и тренерский штаб накапливает материал.

Всё делается для того, чтобы к началу серьёзных игр у тренеров было понятие и видение, какой игрок может себя проявить», — приводит слова Мирзояна «Матч ТВ».

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