Сборная России, которую хочется увидеть летом. Пять главных тезисов

Победа над Ираком (2:0) – повод полюбить сборную России. За последний год некоторым она разонравилась. И это нормально. Знакомства вместо побед, матчи в Центральной Азии вместо домашних стадионов. Поводов хватало.

Но перед двухмесячной паузой команда реабилитировалась. И хорошо бы поддержать это настроение. Об этом сказал и президент РФС Александр Дюков. Вот его цитата для «Матч ТВ» после Ирака.

Александр Дюков президент РФС «Надо понимать, что если мы играем в родных стенах, на матче присутствуют 23 тысячи болельщиков, то мы должны играть и на результат. Эксперименты необходимы, но в то же время команда должна уметь добиваться результата, демонстрировать зрелищный и содержательный футбол».

Теперь матчи сборной как минимум до лета на паузе. Просто нет международных окон. Сейчас есть два базовых сценария под июнь: участие в мини-турнире в Центральной Азии либо организация товарняков. Например, с Китаем. Решение финализируют в апреле. Пока же давайте честно признаемся: летом многие захотят видеть немного другую сборную России. Вот какой она может и должна быть.

1. Пора перестать вызывать игроков для «знакомств». У Карпина был год на эксперименты. Три тоскливых матча в Центральной Азии плюс Иран и Ирак. После этих встреч главный тренер повторял – просмотр футболистов важнее результата. Хватит. Пора остановиться. Это главная команда страны. И она должна играть не для эфемерного будущего, которое когда-то наступит, а сейчас. Сильнейшим составом, с максимальной мотивацией и не важно с кем. Никогда не получится убедить общественность, знакомую со спортом, что результат не важен. Ноль шансов. Поэтому его точно надо добиваться. И летом на любого соперника вызвать сильнейших. Пусть и сохранив объявленный ценз до 30 лет (касается полевых).

2. Договориться о приезде легионеров. Не вижу какого-то заговора в том, что Миранчук и Головин одновременно получили травмы. Хотя выглядит странно. И немного подозрительно. При этом официальная позиция их клубов логична: если их вызывает сборная, мы не можем не отпустить. Под следующие матчи хочется увидеть хотя бы одного из них. И посмотреть, будет ли разница. Раньше легионеры не то чтобы кардинально выделялись на фоне остальных. Возможно, сейчас что-то изменилось.

3. Определиться с основным вратарём. На действия Песьякова в игре с Ираком было страшно смотреть. А ещё страшнее стало, когда после очевидных ошибок в первом тайме Сергей вышел после перерыва. Уже сильно не косячил, но надёжности не ощущалось. Вообще, мы словно забыли: у сборной должен быть основной голкипер. И не важно, какие матчи – ведь сейчас товарищеский матч всё равно что официальный, ценность примерно такая же. Почему тогда мы редко видим Сафонова? За последний год у него два полных матча – с Кыргызстаном и Ираном. На игры с Таджикистаном и Узбекистаном он не летал из-за травмы. При этом Карпин говорил, что место в составе Матвею не гарантировано. Ощущение, что первого номера действительно нет. А хочется, чтобы появился.

4. Разнообразить клубное представительство. Сейчас базовые – «Ростов» и «Спартак». При этом по игре с Ираком много вопросов вызвал не только Песьяков, но и Осипенко, который не раз проигрывал в скорости и реакции. Да и вообще столь большое количество игроков «Ростова» в сборной выглядит странно. И многим, возможно, хочется, чтобы процедура приглашения тех или иных футболистов была более прозрачной. А то выйдет как с Чаловым. Почему Карпин его не вызвал? Потому что это решение тренера. Но тогда пусть нам хотя бы его объяснят. Таких историй должно быть меньше.

5. Сборную России хочется видеть в России. Причём как можно чаще. И даже в период, когда нет турниров. Получилось же договориться с Ираком. Почему бы не попробовать организовать тот самый азиатский турнир здесь? И климат понятнее, и стадионы есть, и спонсор появится. Но даже если не выйдет, хотя бы один матч в стране летом сборная сыграть обязана. В Петербурге мы увидели, что по сборной соскучились. И эту эмоцию важно не потерять.