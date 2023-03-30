Луис Энрике публично заявил о готовности работать в АПЛ

Бывший главный тренер сборной Испании и «Барселоны» Луис Энрике публично заявил о готовности работать в Английской Премьер-Лиге и опроверг слухи о работе с национальной командой Бразилии.
«Сборная Бразилии? Я не думаю, что тут есть что-то, о чём можно говорить. Сегодня слухи становятся новостями, никто из Бразилии не связывался со мной.
Я много слежу за английским футболом, даже больше, чем за испанским. Я не готов идти в какую-то непонятную команду. Я бы хотел возглавить клуб, у которого есть чёткий план развития, что сводит количество вариантов к очень небольшому числу. Кроме того, во всём мире очень много тренеров высокого уровня, которые хотят работать в Англии. Я не питаю иллюзий, но кто знает», — приводит слова Энрике Cadena Ser.
Ранее имя Энрике связывали с переходом в «Челси», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
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