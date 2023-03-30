Тюкавин: Кокорин — лучший форвард в истории РПЛ. У него есть чему поучиться
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал экс-форварда бело-голубых и санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина лучшим игроком своего амплуа в истории Российского Премьер-Лиги. Футболист москвичей заявил, что у Кокорина есть чему поучиться.
«Кто для меня топ-1 нападающий в истории РПЛ? Саша Кокорин.
Говорили ли мне, что я выбрал не того кумира? Большинство. Но кто так говорит, судит о поступках Саши за футбольным полем. А так как он выглядел в матчах… Я смотрел только на это. Есть чему поучиться», — приводит слова Тюкавина Sport24.
31-летний Кокорин выступает за кипрский «Арис» из Лимасола. В РПЛ нападающий играл за «Динамо», «Сочи», «Зенит» и «Спартак». Также Кокорин провёл 48 матчей за сборную России.
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