Тюкавин: Кокорин — лучший форвард в истории РПЛ. У него есть чему поучиться

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал экс-форварда бело-голубых и санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина лучшим игроком своего амплуа в истории Российского Премьер-Лиги. Футболист москвичей заявил, что у Кокорина есть чему поучиться.

«Кто для меня топ-1 нападающий в истории РПЛ? Саша Кокорин.

Говорили ли мне, что я выбрал не того кумира? Большинство. Но кто так говорит, судит о поступках Саши за футбольным полем. А так как он выглядел в матчах… Я смотрел только на это. Есть чему поучиться», — приводит слова Тюкавина Sport24.

31-летний Кокорин выступает за кипрский «Арис» из Лимасола. В РПЛ нападающий играл за «Динамо», «Сочи», «Зенит» и «Спартак». Также Кокорин провёл 48 матчей за сборную России.