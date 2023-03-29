Тюкавин: в России сейчас хочу играть только в «Динамо»

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин отреагировали на слухи о его переходе в «Зенит».
«Опять-таки — я ни с кем не общался. В России сейчас хочу играть только в «Динамо». Есть пример Антона Шунина, который провел всю карьеру в «Динамо». Но моя готовность на пожизненный контракт не значит, что я готов буду при этом только выходить на замену на 5-10 минут», — цитирует игрока Sport24.
20-летний Тюкавин отличился девять раз в 28 встречах. На его счету также три результативные передачи. Контракт форварда с «Динамо» истекает летом 2024 года. Его одноклубник и конкурент 33-летний Фёдор Смолов в 23 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между Смоловым и клубом рассчитано до лета 2024 года.
- 29 марта 2023
-
22:17
-
22:15
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:30
-
21:29
-
21:25
-
21:15
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:41
-
20:30
-
20:30
-
20:16
-
20:15
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:30
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:01
-
19:00
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:30