Тюкавин: в России сейчас хочу играть только в «Динамо»

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин отреагировали на слухи о его переходе в «Зенит».

«Опять-таки — я ни с кем не общался. В России сейчас хочу играть только в «Динамо». Есть пример Антона Шунина, который провел всю карьеру в «Динамо». Но моя готовность на пожизненный контракт не значит, что я готов буду при этом только выходить на замену на 5-10 минут», — цитирует игрока Sport24.

20-летний Тюкавин отличился девять раз в 28 встречах. На его счету также три результативные передачи. Контракт форварда с «Динамо» истекает летом 2024 года. Его одноклубник и конкурент 33-летний Фёдор Смолов в 23 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между Смоловым и клубом рассчитано до лета 2024 года.