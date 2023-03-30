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Девушка Роналду рассказала, куда они переедут после завершения карьеры Криштиану

Девушка Роналду рассказала, куда они переедут после завершения карьеры Криштиану
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Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала, куда отправится семья португальского форварда после завершения его карьеры.

«Лиссабон — это город, где в будущем мы будем жить с моей семьёй. Большое спасибо Саудовской Аравии за такой удивительный приём. Мы чрезвычайно рады этому новому приключению, и мы хотели бы сказать спасибо всем, благодаря кому это произошло», — цитирует Джорджину Sportskeeda.

Напомним, 38-летний Роналду перешёл в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. Наивысшее достижение Роналду в качестве игрока сборной Португалии — четвёртое место на ЧМ 2006 года.

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