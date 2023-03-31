Александр Мостовой высказался о новости о возможном прекращении существования «Химок»
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что подмосковный клуб «Химки» может прекратить существование по окончании текущего сезона, если не сохранит прописку в высшем дивизионе.
«Неожиданно. Всё-таки «Химки» с таким трудом вернулись в Премьер-Лигу и пока держатся в ней. Неожиданность в том, что это же Москва. Истории пропадавших клубов у нас были, но они не были в Москве. Что в Подмосковье мешает делать нормальный клуб?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В зоне вылета в Российской Премьер-Лиге располагаются «Химки» (13) и столичное «Торпедо» (10).
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