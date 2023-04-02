«Уфа» в большинстве разгромила «СКА-Хабаровск», прервав серию из трёх поражений

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе прошёл матч 25-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местная «Уфа» и СКА-Хабаровск». Финальный свисток Михаила Черемныха зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.
Счёт в матче на 16-й минуте открыл нападающий Роман Минаев, реализовав сольный проход. На 34-й минуте Минаев заработал красную карточку для соперника: за фол «последней надежды» был удалён капитан хабаровчан Денис Фомин. Второй мяч в матче забил Артём Погосов, а итоговую точку поставил Данил Ахатов, отличившись на последних минутах встречи.
«Уфа» набрала 24 очка и продолжает оставаться на 16-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре команда сыграет с «Краснодаром-2». «СКА-Хабаровск» с 34 очками остаётся на восьмой позиции. Команду ждёт матч с «Нефтехимиком».
- 2 апреля 2023
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