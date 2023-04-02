«Кёльн» и «Боруссия» М не смогли открыть счёт в матче Бундеслиги
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Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Штефаном Луппом. Итоговый счёт — 0:0.
При равной игре команды не смогли распечатать ворота друг друга.
Мёнхенгладбахская «Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 32 очка после 26 матчей. «Кёльн» находится на 13-й строчке, заработав 28 очков. В чемпионате Германии лидирует мюнхенская «Бавария». Команда Томаса Тухеля набрала 55 очков.
В следующем туре «Боруссия» М встретится с «Вольфсбургом» (9 апреля), а «Кёльн» сыграет с «Аугсбургом» (8 апреля).
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