«Кёльн» и «Боруссия» М не смогли открыть счёт в матче Бундеслиги

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Штефаном Луппом. Итоговый счёт — 0:0.

При равной игре команды не смогли распечатать ворота друг друга.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 32 очка после 26 матчей. «Кёльн» находится на 13-й строчке, заработав 28 очков. В чемпионате Германии лидирует мюнхенская «Бавария». Команда Томаса Тухеля набрала 55 очков.

В следующем туре «Боруссия» М встретится с «Вольфсбургом» (9 апреля), а «Кёльн» сыграет с «Аугсбургом» (8 апреля).