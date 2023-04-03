«Это трудное время». Кристоф Галтье высказался об очередном поражении «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (0:1).

«Мы хорошо начали наш матч с отличными моментами, как у Мбаппе, так и у Витиньи. Я отмечу, что мы плохо играли в оборонительном переходе, позволив себе быстро разрезать себя пополам, пропустив множество контратак в задней части нашей защиты. Что вызвало как уверенность со стороны соперников через 25 минут, так и, возможно, сомнения с нашей стороны. После этого у нас было много технических потерь в комбинационной игре. Мы подходим к перерыву, несмотря ни на что, со счётом 0:0, и когда мы пропустили на 55-й минуте, нам не хватило во многом индивидуальности, решимости, характера, гордости. Это трудное время», – приводит слова Галтье пресс-служба клуба.