Месси и Мбаппе даже не было видно! «ПСЖ» опять проиграл — теперь «Лиону»

«ПСЖ» и «Лион» проводят не лучший сезон. Несмотря на то что команда Кристофа Галтье идёт на первом месте в Лиге 1, гонка за титулом не закончилась. Что касается «Лиона», то последние сезоны клуб находится в кризисе и занимает 10-е место в этом розыгрыше чемпионата Франции. Но текущее состояние не помешало команде Лорана Блана обыграть гегемона.

Первый тайм в Париже прошёл без большого количества опасных моментов. Уже в начале матча счёт мог открыть Килиан Мбаппе, однако после передачи пяткой от Лионеля Месси француз не попал по воротам. «Лион» наиграл на гол по показателю xG (1.17), но все пять ударов прошли мимо створа. На 39-й минуте гости заработали пенальти. Брэдли Баркола, вышедший на замену на 23-й минуте вместо получившего травму Амина Сарра, ворвался в штрафную, но упал и не пробил по воротам Джанлуиджи Доннаруммы. Вратарь «ПСЖ» не зафиксировал мяч и сбил неожиданно подлетевшего Александра Ляказетта. Эпизод получился спорным, однако бригада VAR подсказала главному арбитру, что это пенальти. Ляказетт зарядил в штангу, а его партнёр пробил выше на добивании.

«ПСЖ» — «Лион» Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

После перерыва «ПСЖ» продолжил владеть мячом, а «Лион» — искать проблемные места в обороне соперника. И нашёл — на 56-й минуте в защите хозяев возникла дыра. Заброс в штрафную, передача Саэля Кумбеди на дальнюю штангу на Брэдли Баркола – и мяч в сетке! 0:1. Ашраф Хакими и Данилу Перейра проспали правый фланг обороны и не успели за нападающим «Лиона». «ПСЖ» был ужасен и в атаке: Мбаппе и Месси ничего не создали за весь матч, парижане нанесли всего 4 удара в створ из 15, а выходы на замену Фабиана Руиса, Уго Экитике, Уоррена Заира-Эмери и Исмаэля Гарби не повлияли на ход встречи.

«ПСЖ» потерпел шестое поражение в 10 последних матчах. В феврале французский клуб проиграл «Марселю» (1:2) в Кубке Франции, «Монако» (1:3) в Лиге 1 и «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов, в марте — «Баварии» (0:2) в той же ЛЧ, а также «Ренну» (0:2) в Лиге 1. Кажется, кресло под Кристофом Галтье закачалось ещё сильнее. «ПСЖ» остался на первом месте с 66 очками, но «Ланс» и «Марсель» находятся совсем близко (60).