Защитник «Сочи» Заика — о победе над «Динамо»: думаю, Джанаев проставится перед Адамовым

Футболист «Сочи» Кирилл Заика высказался о победе команды над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Сочинцы играли в меньшинстве с 25-й минуты после удаления вратаря Сослана Джанаева. «Динамо» не смогло реализовать пенальти, а также забить благодаря успешной игре Дениса Адамова.

«Надо поддержать партнёра, когда происходят сложности. Да, случилось удаление, но это добавило нам сил и мотивации. До красной карточки показывали неплохой футбол. Верили, что что-то можем.

Проставится ли команда перед Адамовым? Наверное, не без этого. Думаю, Сослан Джанаев точно проставится», — сказал Заика в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Сочи» набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице девятое место.