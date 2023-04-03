Защитник «Сочи» Заика — о победе над «Динамо»: думаю, Джанаев проставится перед Адамовым
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Футболист «Сочи» Кирилл Заика высказался о победе команды над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Сочинцы играли в меньшинстве с 25-й минуты после удаления вратаря Сослана Джанаева. «Динамо» не смогло реализовать пенальти, а также забить благодаря успешной игре Дениса Адамова.
«Надо поддержать партнёра, когда происходят сложности. Да, случилось удаление, но это добавило нам сил и мотивации. До красной карточки показывали неплохой футбол. Верили, что что-то можем.
Проставится ли команда перед Адамовым? Наверное, не без этого. Думаю, Сослан Джанаев точно проставится», — сказал Заика в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Сочи» набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице девятое место.
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