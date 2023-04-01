Вратарь «Сочи» героически вышел на замену, и команда Бердыева неожиданно победила «Динамо»

Курбан Бердыев после возвращения в РПЛ ломает логику. После победы над ЦСКА его «Сочи» неожиданно «сгорел» «Оренбургу» и «Факелу» с общим счётом 0:7. Результат матча с «Динамо» удивил ничуть не меньше.

Общий рисунок игры прояснился на первых же минутах. «Динамо» забрало мяч, придавило «Сочи» к воротам и сразу же чудом не забило — сопернику пришлось выносить с ленточки. Со временем стало понятно, что команде Славиши Йокановича не удаётся поддерживать высокий уровень остроты, но при этом она продолжала полностью контролировать игру. Моментами даже было ощущение, что «Динамо» превосходит «Сочи» физически. Гости же отвечали очень редко и совершенно не опасно.

И всё же свои шансы у «Сочи» были. Первый же полноценный подход на 23-й минуте мог закончиться голом, но Никита Бурмистров при выходе два в одного запорол пас на Владислава Сарвели, который бежал по центру параллельным курсом.

А в середине тайма произошёл ключевой момент матча. Сослан Джанаев зачем-то выбежал из ворот, когда это не требовалось, и схватил за шорты Дениса Макарова, который уже его обогнул и пытался пробить по пустым. Итог: удаление голкипера и пенальти. Правда, «Динамо» в этом эпизоде так и осталось без гола — вышедший на замену Денис Адамов потащил удар Даниила Фомина с «точки».

Неиспользованный момент «Динамо» никак не смутил — команда Йокановича продолжила давить. Лучший шанс был у Константина Тюкавина, который в фирменном стиле забежал за спины защитникам и пробил. Однако Адамов, явно поймавший кураж, спас «Сочи» и здесь.

Второй тайм начался так же, как и первый. По-прежнему «Динамо» владело преимуществом и давило. За две минуты хозяевам удалось создать моменты для Ярослава Гладышева и Дмитрия Скопинцева. А чуть позднее Макаров даже пробил в штангу после эффектного сольного прохода всё того же Скопинцева.

«Динамо» — «Сочи» — 0:2 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Сочи», играя в меньшинстве, сократил количество контратак до минимума, а «Динамо», в свою очередь, чувствовало уверенность и наращивало давление. Но логика в футболе работает не всегда, поэтому закончилось всё голом команды Курбана Бердыева. На 67-й минуте Кристиан Нобоа подал со штрафного, Ванья Дркушич пробил головой, мяч задел Луку Гагнидзе, а Игорь Лещук сам забежал в свои же ворота и не спас. Вот факты, которые могут сломать голову:

это был первый угловой «Сочи» в матче;

это был первый удар «Сочи» в створ в матче;

это первый гол «Сочи» со стандарта в этом сезоне.

Гол «Сочи» выглядел для «Динамо» как несчастный случай, поэтому можно было ожидать ответа от команды Йокановича. Но вместо этого гости спустя семь минут забили второй: идеальная контратака, Лука Джорджевич прорвался в лицевую и подал, а Артём Макарчук замкнул головой без сопротивления.

После второго гола «Динамо» продолжило давить, но как будто по инерции. Для футболистов стало ударом, что полное статистическое и игровое преимущество вылилось в 0:2. «Сочи» же чувствовал себя уже куда увереннее и старался напоминать сопернику о своих контратакующих возможностях. В одном из эпизодов Джорджевич даже чуть не убежал один на один с центра поля, но в итоге дёрнул заднюю поверхность бедра. Ну а «Динамо» в результате не сподобилось даже на один гол.

Победа «Сочи» — максимально нелогичный итог матча. «Динамо» превзошло соперника по ударам — 17:3, но тот умудрился при такой статистике забить два и ни разу не пропустить, играя большую часть времени в меньшинстве. Кажется, в этом весь Бердыев!