Российский тренер Александр Крестинин покинул пост главного тренера сборной Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте Кыргызского футбольного союза.

Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Крестинин являлся главным тренером национальной команды Кыргызской Республики с 2014 года. Под его руководством в 2019 году сборная впервые в истории получила путёвку на главное соревнование национальных команд азиатского континента по футболу — Кубок Азии, дойдя до 1/8 финала этого турнира. Сборная также вместе с ним выиграла вторую путёвку на Кубок Азии в 2023 году.

В прошлом году сборная Кыргызстана провела в Бишкеке товарищеский матч со сборной России, который завершился победой подопечных Валерия Карпина со счётом 2:1.