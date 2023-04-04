Экс-игрок «Химок» Тихий: уверен, что у «Пари НН» с Юраном всё получится!

Защитник Дмитрий Тихий, работавший с Сергеем Юраном в «Химках», прокомментировал назначение специалиста в «Пари НН».

«Все прекрасно видели результаты Юрана в «Химках» — дважды приходил и показывал результат. Вернулся в команду, когда была безнадёжная ситуация, — и спас её, хотя отрыв от соперников был большой. Он всё отыграл! Могли даже без стыков пройти. Его результаты говорят сами за себя. Уверен, что у «Пари НН» с Юраном всё получится!» — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Дмитрий Тихий расторг контракт с «Химками» после конфликта с главным тренером Спартаком Гогниевым, которого уволили следом за неудовлетворительные результаты. Сейчас Тихий находится без клуба.