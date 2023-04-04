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Стали известны подробности контракта Сергея Юрана с «Пари НН»

Стали известны подробности контракта Сергея Юрана с «Пари НН»
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Новый главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран подписал контракт с нижегородским клубом до конца текущего сезона. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации инсайдера, в соглашении нового наставника нижегородцев есть опция продления контракта, однако решение касательно будущего Юрана во главе «Пари НН» будет принято по окончании текущего сезона.

О назначении Юрана главным тренером «Пари НН» было объявлено сегодня, 4 апреля. Специалист сменил на посту наставника нижегородцев Артёма Горлова, который проработал с командой лишь несколько месяцев.

До конца сезона «Пари НН» предстоит сыграть девять матчей в Российской Премьер-Лиге. Нижегородцы занимают 13-е место с 19 набранными очками.

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