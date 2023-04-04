В «Рубине» прокомментировали слухи об увольнении главного тренера
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Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал информацию о планируемом увольнении главного тренера команды Юрия Уткульбаева, заявив, что казанцы готовятся к следующему матчу Первой лиги в штатном режиме.
«Наверное, наши спортивные СМИ знают больше, чем люди из клуба. «Рубин» готовится в штатном режиме под руководством Юрия Уткульбаева к выезду в Астрахань на очередной тур Первой лиги. Никакие кадровые перестановки в клубе не обсуждаются», — приводит слова Айбатова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Рубин» уже сообщил Уткульбаеву об увольнении и провёл переговоры с бывшим главным тренером московского «Торпедо» Андреем Талалаевым. Руководство казанцев недовольно последними результатами команды.
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