В «Рубине» прокомментировали слухи об увольнении главного тренера

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал информацию о планируемом увольнении главного тренера команды Юрия Уткульбаева, заявив, что казанцы готовятся к следующему матчу Первой лиги в штатном режиме.

«Наверное, наши спортивные СМИ знают больше, чем люди из клуба. «Рубин» готовится в штатном режиме под руководством Юрия Уткульбаева к выезду в Астрахань на очередной тур Первой лиги. Никакие кадровые перестановки в клубе не обсуждаются», — приводит слова Айбатова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Рубин» уже сообщил Уткульбаеву об увольнении и провёл переговоры с бывшим главным тренером московского «Торпедо» Андреем Талалаевым. Руководство казанцев недовольно последними результатами команды.