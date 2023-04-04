Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Рубине» прокомментировали слухи об увольнении главного тренера

В «Рубине» прокомментировали слухи об увольнении главного тренера
Комментарии

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал информацию о планируемом увольнении главного тренера команды Юрия Уткульбаева, заявив, что казанцы готовятся к следующему матчу Первой лиги в штатном режиме.

«Наверное, наши спортивные СМИ знают больше, чем люди из клуба. «Рубин» готовится в штатном режиме под руководством Юрия Уткульбаева к выезду в Астрахань на очередной тур Первой лиги. Никакие кадровые перестановки в клубе не обсуждаются», — приводит слова Айбатова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Рубин» уже сообщил Уткульбаеву об увольнении и провёл переговоры с бывшим главным тренером московского «Торпедо» Андреем Талалаевым. Руководство казанцев недовольно последними результатами команды.

Материалы по теме
Источник: Уткульбаев будет уволен из «Рубина», руководство клуба связывалось с Талалаевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023