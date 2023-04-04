Сын Карло Анчелотти Давиде может возглавить «Базель»

Давиде Анчелотти, сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, рассматривается как один из кандидатов на пост наставника «Базеля». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, итальянец решил начать свою сольную карьеру и является главным кандидатом на пост главного тренера в швейцарском клубе, который регулярно выступает в Лиге чемпионов. В этом сезоне у Давиде были варианты совершить рывок и взять бразды правления английским «Эвертоном».

33-летний тренер, который работал под руководством своего отца в составе «ирисок», в данный момент является одним из ассистентов Карло Анчелотти в мадридском «Реале».

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