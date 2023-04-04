Сын Карло Анчелотти Давиде может возглавить «Базель»
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Давиде Анчелотти, сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, рассматривается как один из кандидатов на пост наставника «Базеля». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, итальянец решил начать свою сольную карьеру и является главным кандидатом на пост главного тренера в швейцарском клубе, который регулярно выступает в Лиге чемпионов. В этом сезоне у Давиде были варианты совершить рывок и взять бразды правления английским «Эвертоном».
33-летний тренер, который работал под руководством своего отца в составе «ирисок», в данный момент является одним из ассистентов Карло Анчелотти в мадридском «Реале».
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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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