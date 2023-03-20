«Реал» проиграл «Барсе» «чемпионский» матч. Концовка «класико» — блокбастер!

Хави прёт к титулу! А Мадрид теперь может с чистой совестью концентрироваться на любимой Лиге чемпионов.

Матчи «Барселоны» и «Реала» с нетерпением ждут всегда, но когда их встреча особенно сильно влияет на чемпионскую гонку, это всегда круто. Так было и в 26-м туре Примеры.

Команды с первых секунд врубили неплохие скорости и устроили размен дальними ударами от Карима Бензема и Роберта Левандовского. Опаснее получилось у «Барсы». Интересно, что и в этом моменте, и в целом в начале матча Левандовски, будто по примеру Бензема, активно смещался на фланги в поисках мяча.

Довольно скоро на поле установилось господство «Барсы». Команда Хави придавила соперника к воротам и создала несколько моментов, но, как это зачастую бывает в матчах с «Реалом», в итоге пропустила. Гол получился откровенно нелепым: Винисиус прошёл в лицевую и навесил с левой. Рикошет от головы Рональда Араухо — и мяч нырнул в ближний угол.

«Барсу» гол «Реала» морально прибил. Команде Хави понадобилось время на восстановление, но до конца оно не произошло. Прежней яркости и разнообразия в атаке уже не было, а «Реал», хоть и действовал пассивно, смотрелся вполне уверенно.

Игра «Реала» вынудила «Барсу» играть так, как ей вряд ли особо хотелось. Абсолютное большинство атак каталонцев заканчивалось подачами, хотя справедливости ради создавать моменты всё же удавалось.

Ближе к концу тайма «Реал» совсем забыл про атаку. Казалось, что «Барса» в таких условиях уже не забьёт, но гол всё-таки случился. Причём, пока впереди активничали Рафинья и Левандовски, отличился Серхи Роберто. 1:1!

Начало второго тайма чем-то напоминало старт первого: снова «Барса» со свежими силами прижала соперника к воротам. Проблемой для каталонцев было то, что «Реал» был готов отвечать даже при такой игре. Пока «Барса» наращивала давление и аккумулировала остроту, мадридцы, отсидевшись в обороне, улетали в контратаку. А та по опасности ничуть не уступала действиям каталонцев, на которые уходило куда больше времени.

«Класико» любят за уровень футбола — всё-таки играют лучшие из лучших. Но в этом матче было и много брака. В середине второго тайма команды даже умудрились уложить два ляпа в пару минут: сначала чуть не «привезли» Антонио Рюдигер и Тибо Куртуа, а потом «Реал» легко накрыл соперника прессингом прямо перед его штрафной.

«Барселона» — «Реал» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Карло Анчелотти, вероятно, в связи с более плотным графиком (у «Барсы», в отличие от «Реала», еврокубков нет), пользовался заменами гораздо активнее, чем Хави. К 76-й минуте итальянец провернул все пять и изменил состав до неузнаваемости.

Мотивация «Барсы» и появившаяся свежесть «Реала» оказались крутой смесью. Игра стала совсем весёлой: впервые за весь матч команды устроили затяжной и интенсивный размен атаками. «Реал» в этой беготне смотрелся увереннее и даже забил поздний гол: Марко Асенсио замкнул прострел и побежал праздновать.

Отметил он, кстати, красиво — указал пальцем на эмблему «Реала» на груди, видимо, отвечая на постоянные слухи о переходе в «Барсу». Правда, VAR вмешался и отменил гол из-за офсайда.

Самая концовка «класико», как и его начало, получилась контрастной и походила на блокбастер. «Реал» захватил преимущество и атаковал гораздо острее. Но вместо победного гола Мадрида случился мяч «Барсы»! Левандовски, у которого мало что получалось в ходе матча, продлил комбинацию шикарным пасом пяткой, а забил Франк Кессье, до этого в чемпионате не отличавшийся.

Победа «Барсы», по сути, означает её чемпионство. «Реал» отстал на 12 очков, а команда Хави получила дополнительный психологический толчок вперёд и уже вряд ли остановится. Правда, у Мадрида своя цель всегда есть, и в нынешнем сезоне это снова Лига чемпионов.