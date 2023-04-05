Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Адалх», оформив дубль

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Завершился матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Адалх» принимал «Аль-Наср». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:0.

На 40-й минуте Криштиану Роналду открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 55-й минуте Андерсон Талиска удвоил преимущество гостей. Спустя 11 минут Роналду оформил дубль, а на 78-й минуте свой второй гол забил Талиска. В концовке матча голом отметился Айман Яхья.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 52 очка в 22 матчах и отставая от «Аль-Иттихада» на один балл. «Аль-Адалх» находится на предпоследней, 15-й строчке, набрав 17 очков.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 нападающий начинал в «Манчестер Юнайтед».