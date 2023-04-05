Шалимов: «Спартак» напоминает среднюю немецкую команду
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0. Шалимов считает, что «Спартак» часто отходит от своего стиля игры и напоминает среднюю немецкую команду.
«Дело в том, что «Спартак» немного отходит от своей игры — очень рано начинается долбёжка в штрафную на высоких игроков. Чем больше выходит иностранцев, тем более силовым становится футбол — напоминает среднюю немецкую команду», — приводит слова Игоря Шалимова «РБ Спорт».
Напомним, накануне красно-белые уступили «Уралу» в матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ). Теперь «Спартак» продолжит выступления в Кубке по Пути регионов.
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