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Канчельскис: у тренеров «Спартака» всегда на шее петля. Кресло под Абаскалем пошатывается

Канчельскис: у тренеров «Спартака» всегда на шее петля. Кресло под Абаскалем пошатывается
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о грузе ответственности, который лежит на тренерах московского «Спартака». По мнению Канчельскиса, кресло под нынешним наставником красно-белых Гильермо Абаскалем также будет «пошатываться».

«Работать в «Спартаке» очень сложно. К команде приковано повышенное внимание по всей стране. Чуть оступился — уже разговоры об увольнении. Можно сказать, у тренеров «Спартака» всегда на шее петля. Так что кресло под Абаскалем будет пошатываться. В этом плане ничего не меняется. Абаскалю трудно, как и всем его предшественникам. При Гильермо красно-белые вроде нормальные играют, но иногда проваливают матчи и по игре, и по результату», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

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