Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кремонезе — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

На 47-м конгрессе УЕФА в Лиссабоне (Португалия), который состоялся сегодня, 5 апреля, Александер Чеферин был переизбран на пост президента УЕФА

Чеферин будет занимать пост президента Союза европейских футбольных ассоциацией ещё как минимум четыре года. Он был единственным кандидатом на выборах. 55-летний футбольный чиновник занимает пост главы УЕФА с 2016 года.

Напомним, 2 мая 2022 года УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. Российские команды не могут принимать участия в еврокубках, а сборная пропускает квалификацию Евро-2024. Интересно, что сборная Беларуси имеет возможность принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА, но проводит встречи за пределами страны и без зрителей на трибунах.

Материалы по теме
Россия ещё не падала так низко в рейтинге УЕФА. Попасть в ЛЧ после бана будет очень сложно
Россия ещё не падала так низко в рейтинге УЕФА. Попасть в ЛЧ после бана будет очень сложно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023