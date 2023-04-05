Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

На 47-м конгрессе УЕФА в Лиссабоне (Португалия), который состоялся сегодня, 5 апреля, Александер Чеферин был переизбран на пост президента УЕФА

Чеферин будет занимать пост президента Союза европейских футбольных ассоциацией ещё как минимум четыре года. Он был единственным кандидатом на выборах. 55-летний футбольный чиновник занимает пост главы УЕФА с 2016 года.

Напомним, 2 мая 2022 года УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. Российские команды не могут принимать участия в еврокубках, а сборная пропускает квалификацию Евро-2024. Интересно, что сборная Беларуси имеет возможность принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА, но проводит встречи за пределами страны и без зрителей на трибунах.