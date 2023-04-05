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«Аякс» обыграл «Фейеноорд» и пробился в финал Кубка Нидерландов

«Аякс» обыграл «Фейеноорд» и пробился в финал Кубка Нидерландов
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Завершился полуфинальный матч Кубка Нидерландов, в котором «Фейеноорд» на своём поле принимал «Аякс». Амстердамцы одержали победу со счётом 2:1. На 14-й минуте Душан Тадич открыл счёт, на 47-й Сантьяго Хименес восстановил равновесие, но спустя четыре минуты Дави Классен во второй раз вывел гостей вперёд.

На 62-й минуте арбитр был вынужден прервать встречу из-за инцидента, связанного с попаданием в голову Классену предмета, брошенного с трибун. Наставник «Аякса» Джон Хейтинга увёл команду в раздевалку, однако позднее игра была возобновлена. В компенсированное время амстердамская команда осталась в меньшинстве после удаления Кеннета Тейлора, но гостям удалось довести матч до победы.

В финале, который состоится 30 апреля, «Аякс» сыграет с ПСВ.

Кубок Нидерландов. 1/2 финала
05 апреля 2023, среда. 21:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам
Окончен
1 : 2
Аякс
Амстердам
0:1 Тадич – 14'   1:1 Хименес – 45+2'   1:2 Классен – 51'
Удаления: нет / Тейлор – 90+6'
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