«Аякс» обыграл «Фейеноорд» и пробился в финал Кубка Нидерландов

Завершился полуфинальный матч Кубка Нидерландов, в котором «Фейеноорд» на своём поле принимал «Аякс». Амстердамцы одержали победу со счётом 2:1. На 14-й минуте Душан Тадич открыл счёт, на 47-й Сантьяго Хименес восстановил равновесие, но спустя четыре минуты Дави Классен во второй раз вывел гостей вперёд.

На 62-й минуте арбитр был вынужден прервать встречу из-за инцидента, связанного с попаданием в голову Классену предмета, брошенного с трибун. Наставник «Аякса» Джон Хейтинга увёл команду в раздевалку, однако позднее игра была возобновлена. В компенсированное время амстердамская команда осталась в меньшинстве после удаления Кеннета Тейлора, но гостям удалось довести матч до победы.

В финале, который состоится 30 апреля, «Аякс» сыграет с ПСВ.