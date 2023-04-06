Роберт Левандовски дал прогноз на матч ЛЧ между «Баварией» и «Манчестер Сити»

Нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Сити». Польский форвард заявил, что это будет равная игра.
«Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов, мой бывший клуб «Бавария» или мой экс-тренер Гвардиола? Это будет очень интересная игра. Всё будет зависеть от игровой формы именно в день матча. Шансы команд равны», — приводит слова Левандовского «твиттер» Bayern&Germany.
«Бавария» и «Манчестер Сити» сыграют в четвертьфинале 11 и 19 апреля в Мюнхене и Манчестере соответственно. Мюнхенцы в 1/8 финала обыграли французский «ПСЖ», а «горожане» под руководством экс главного тренера «Баварии» Хосепа Гвардиолы обыграли «РБ Лейпциг».
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»
- 6 апреля 2023
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