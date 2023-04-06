Гюндоган — о матчах «Ман Сити» с «Баварией»: это будет встреча двух лучших тренеров в мире

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от предстоящих матчей четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», заявив, что это будет встреча двух лучших тренеров в мире.
«Обе команды хотят выиграть Лигу чемпионов и приложат для этого все свои силы. Мы знаем о сильных сторонах «Баварии», особенно как она сильна в домашних матчах. Это будет встреча двух лучших тренеров в мире. Оба отличаются своим стилем и любовью к деталям», — приводит слова Гюндогана Sport Bild.
Главным тренером «Манчестер Сити» является испанский специалист Хосеп Гвардиола, наставником «Баварии» работает Томас Тухель, возглавивший мюнхенский клуб около двух недель назад. Матчи «горожан» с мюнхенцами пройдут 11 и 19 апреля.
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