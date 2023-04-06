Эдерсон: холод мешал мне концентрироваться, когда я только приехал в Англию

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон Мораес назвал холод главным фактором, который мешал ему в начале английской карьеры.
«К чему было тяжелее всего привыкнуть в Англии? Когда я только приехал сюда, я не переносил холод. Поначалу это давило на меня довольно сильно. Особенно на севере, когда идёт дождь, как здесь, в Манчестере, большую часть времени.
Я рад, что хорошая погода, которая была у нас на этой неделе, совпала с нашими выходными. Было приятно поплавать в бассейне с детьми и воспользоваться хорошей погодой.
На самом деле это действительно была одна из вещей, с которыми мне было тяжелее всего справляться, когда я впервые приехал. Мне было очень трудно сконцентрироваться, а это очень важно для игры в Премьер-лиге», — приводит слова Эдерсона Sky Sports.
- 6 апреля 2023
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