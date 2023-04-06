ЦСКА проведёт первый матч финала Кубка России с «Уралом» на своём поле

Сегодня, 6 апреля, в ходе жеребьёвки определился хозяин поля в первом матче финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ). Напомним, в финал вышли ЦСКА и екатеринбургский «Урал».
Первый матч противостояния пройдёт в Москве. Ответная встреча состоится в Екатеринбурге. Даты и время проведения матчей будут объявлены позже.
В полуфинале Пути РПЛ ЦСКА по сумме двух матчей оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». Первый матч, проходивший в Самаре, завершился вничью со счётом 2:2, а в ответной игре ЦСКА минимально победил на своём поле со счётом 1:0.
«Урал» на стадии полуфинала в двухматчевом противостоянии переиграл московский «Спартак». Первая игра проходила в Москве и завершилась ничьей — 1:1, в ответной встрече в Екатеринбурге «Урал» отпраздновал победу со счётом 2:1.
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