Аршавин: если Малком и Клаудиньо уйдут из «Зенита», то вижу у них светлое будущее в Европе

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил о том, что бразильских футболистов сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо ждёт светлое будущее как в том случае, если они останутся в России будущим летом, так и если примут решение покинуть клуб из города с берегов Невы.

«Каким я вижу будущее Малкома и Клаудиньо в Питере? Если они останутся, то вижу светлое будущее, а если нет — светлое европейское будущее. Естественно, что наши ведущие бразильцы востребованы на рынке. Понятно, что на них будут предложения», — приводит слова Аршавина Sport24.

Ранее в интервью зарубежным СМИ Малком не исключил того, что покинет «Зенит» летом, если клуб сможет стать чемпионом России в этом сезоне.