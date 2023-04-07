Аршавин: если Малком и Клаудиньо уйдут из «Зенита», то вижу у них светлое будущее в Европе
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Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил о том, что бразильских футболистов сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо ждёт светлое будущее как в том случае, если они останутся в России будущим летом, так и если примут решение покинуть клуб из города с берегов Невы.
«Каким я вижу будущее Малкома и Клаудиньо в Питере? Если они останутся, то вижу светлое будущее, а если нет — светлое европейское будущее. Естественно, что наши ведущие бразильцы востребованы на рынке. Понятно, что на них будут предложения», — приводит слова Аршавина Sport24.
Ранее в интервью зарубежным СМИ Малком не исключил того, что покинет «Зенит» летом, если клуб сможет стать чемпионом России в этом сезоне.
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