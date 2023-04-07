Аршавин — о «Динамо»: Йоканович пытается закрыть дырки в составе, он не работает плохо

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин оценил сезон московского «Динамо», заявив, что главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович пытается решить проблемы с составом с переменным успехом. Экс-футболист не считает, что сербский специалист плохо работает с российским клубом.
«В начале сезона все были под влиянием работы Шварца. Мне кажется, что он действительно работал очень хорошо. Йоканович просто другой тренер, плюс у него были объективные проблемы с составом, потому что ушли некоторые легионеры. Ситуацию он более-менее выровнял, и зимой все уже по-другому говорили. Вроде «Динамо» у всех выигрывало на сборах.
Но сейчас, судя по заявлениям руководителей «Динамо», есть негатив. С другой стороны, говорить, что Йоканович работает плохо, я бы не стал. Просто в составе есть дырки, которые он пытается закрыть. Но, к сожалению, это не удаётся», — приводит слова Аршавина Sport24.
- 7 апреля 2023
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