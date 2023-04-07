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Депутат Госдумы Свищёв отреагировал на слова Кержакова об отъезде

Депутат Госдумы Свищёв отреагировал на слова Кержакова об отъезде
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова российского экс-футболиста и действующего тренера Александра Кержакова. Форвард признался, что на время уехал из страны из-за обстановки вокруг.

«Я считаю, что Кержаков и его супруга сделали свой выбор. Это их выбор, они имеют на это право. Другой вопрос, что всё, что он имеет сейчас, ему дала Россия. Он должен прекрасно это понимать. Как гражданин России, каковым сейчас и является.

Он должен осознавать, что есть не только права у любого гражданина, но и обязанности. Поэтому очень странно слышать от него такие вещи. Сколько в него вложила его страна, его родина. Я не вижу ничего такого, за что его можно было бы считать иноагентом. Может быть, я не всё услышал», — цитирует Свищёва «Говорит Москва».

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