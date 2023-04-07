После отставки Кержакова на Кипре остался один российский тренер. У него тоже проблемы

Несколько дней назад Александр Кержаков покинул «Кармиотиссу», в которой проработал всего пару месяцев. Но на Кипре есть ещё один российский тренер — Денис Лактионов. С конца февраля он возглавляет клуб «Акритас Хлоракас».

Лактионов играл на Сахалине, принял корейское гражданство и чуть не оказался в ЦСКА

Лактионов начал карьеру футболиста в составе «Сахалина». По словам игрока, в середине 90-х он зарабатывал по $ 100 в месяц, да и те платили с задержками. По этой причине Денис только и думал, что поесть на следующий день. Параллельно Лактионов разгружал контейнеры в порту за компанию ещё с четырьмя-пятью одноклубниками.

Если «Сахалин» хорошо играл, то прямо с трибуны в раздевалку заходили «уважаемые люди». Они раздавали конверты с деньгами футболистам, игра которых им нравилась. За два года «Сахалин» не проиграл ни одного матча на своём поле. По словам Лактионова, у команды было что-то вроде «крыши», а люди в малиновых пиджаках сидели по всей трибуне.

В 1996 году Лактионов покинул «Сахалин»: клуб разваливался, футболисты по пять месяцев не получали зарплату. Россиянин улетел в Южную Корею, где ему сразу предложили $ 3000. По словам Лактионова, тогда столько не зарабатывали даже в «Спартаке». Денис сразу испытал культурный шок от чистоты на улицах и отношений между людьми.

Но были и неприятные инциденты. К примеру, тренер избил в перерыве одного из одноклубников Лактионова. Когда россиянин пытался вмешаться, ему посоветовали не лезть в это дело. Денис несколько раз звал корейских футболистов к себе на родину, но они постоянно отказывались. Азиатские игроки говорили: «У вас там мафия, мы никуда не поедем».

В начале 2000-х Лактионова заметили тренеры сборной России. Сначала его пригласили в олимпийскую команду, потом — в молодёжную. Перед ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее Лактионов получил приглашение в первую сборную. Отыграл один контрольный матч, но в заявку на чемпионат мира тренерский штаб Олега Романцева Дениса не включил. После ЧМ-2022 Лактионов принял участие ещё в одном товарняке, после чего в сборную больше не приглашался.

Олег Романцев. Сборная России 2002 года Фото: Neal Simpson/Getty Images

Кстати, тренер корейского клуба «Сувон Самсунг» был очень недоволен отлучками российского футболиста. На этом фоне у них даже возник конфликт. Позднее Денис урегулировал вопрос — привёз несколько подарков из России. В 2003 году Лактионов мог оказаться в ЦСКА, но переход сорвался. По словам игрока, он подписал контракт на два года, но так и не провёл ни одной игры.

«Я приехал, познакомился с Гинером и Газзаевым, пообщался хорошо, — говорил Лактионов в интервью Sports.ru.

— Потом подписал контракт на два года, но ни одной игры не провёл: неделю потренировался, они на выезд поехали, а я — обратно в Корею. Не хочу в эту тему углубляться. Я хотел за ЦСКА играть, но там так обстоятельства сложились. Поверьте, что по-другому поступить не мог. А после истории с ЦСКА решил, что в Россию больше ни ногой — только если на закате карьеры поиграть».

Валерий Газзаев. ЦСКА. 2003 год Фото: pfc-cska.com

В Корее Лактионов играл до 2007 года. Он принял гражданство этой страны и получил имя Ли Сон Нам. Потом Денис вернулся в Россию — сначала поиграл за «Сибирь», а после перешёл в «Томь» к Валерию Непомнящему играющим тренером. За годы жизни в Азии россиянин освоил корейский и в «Томи» «подрабатывал» внештатным переводчиком Ким Нам Иля. Лактионов отбегал в томском клубе один матч — вышел на поле в игре со «Спартаком» из Нальчика.

Команда Лактионова — на последнем месте. Отставание от спасительной зоны — 13 очков

В 2010-м Лактионов поступил в Высшую школу тренеров в Молдавии. Перед стартом сезона-2019/2020 Денис возглавил клуб «Родина». Под руководством Лактионова команда провела 38 матчей: 17 побед, 9 ничьих и 12 поражений. После этого Денис чуть меньше пяти месяцев тренировал ФК «Рига».

Перед сезоном-2022/2023 Лактионов вошёл в тренерский штаб кипрского «Акритаса». Этим клубом владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, которому также принадлежит «Родина». По итогам первой части чемпионата (26 туров) «Акритас» занял последнее место. После этого руководство клуба уволило тренера и назначило исполняющим обязанности Лактионова. Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Играет «Акритас» Фото: akritasfc.com

«Акритас» находится в тяжёлом положении. Под руководством российского тренера кипрский клуб сыграл три матча (две ничьих, одно поражение) и с высокой долей вероятности вылетит во второй по силе дивизион. В пульке с участием команд, занявших места с 7-го по 14-е по итогам 26 туров, «Акритас» занимает последнее место. У команды Лактионова всего 14 очков, а из высшего дивизиона вылетают сразу три команды. До спасительной черты — 13 очков.

Кстати, в составе «Акритаса» выступают несколько российских футболистов: в средней линии — Иван Алексеев, а в атаке — Магомедхабиб Абдусаламов. Сам Лактионов после каждого матча уверяет, что команду удастся сохранить в высшем дивизионе, но наверняка уже и сам слабо верит в такой расклад.